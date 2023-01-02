5 خطوات مبنية على العلم لنجاح مخططاتك للسنة الجديدة

2023/01/02 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أمنيتك للعام 2023؟ سؤال سيطرحه عليك العديد من أصدقائك وزملائك وعائلتك..بينما يميل بعض الأشخاص إلى تحديد أهدافهم في الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، يعتبرها آخرون مضيعة للوقت بحلول منتصف شهر مارس/ آذار.

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