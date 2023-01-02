وزارة النفط .. بلغت الإيرادات 7.6 مليار دولار لشهر كانون الاول

2023/01/02 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط يوم الاثنين، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي.وقالت الوزارة ان “مجموع كمية الصادرات من النفط الخام لشهر كانون الاول بلغت (103) ملايين و(281) الفا و(459) برميلاً، بايرادات بلغت (7.606) مليار دولار.

واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(735) الفا و(151) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(223) الفا و(338) برميلاً”.

واشارت الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (73,644 ) دولاراً” .



ويصدر العراق صادراتها النفط من وسط وجنوب العراق عبر موانئ الخليج فيما يصدر النفط من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي.

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