كاظم الساهر يشغل العراقيين.. هل يحضر افتتاح

2023/01/02 | 15:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتضارب الأنباء حول مشاركة الفنان العراقي في افتتاح "خليجي 25" (كريم صاحب/فرانس برس)

ينتظر العراقيون سواء من مشجعي كرة القدم أو من جمهور الفنان كاظم الساهر، تأكيد حضور "قيصر الغناء العربي" أو عدمه إلى محافظة البصرة، جنوبي البلاد، لإحياء بطولة "خليجي 25"، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل، لا سيما بعد سلسلة من الأخبار والتعليقات المتضاربة في الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقال محافظ البصرة، أسعد العيداني، في تصريح لقناة العراقية الرسمية، إنّ "كاظم الساهر ورحمة رياض سيفتتحان حفل بطولة خليجي 25".



وعقب ذلك، أكّد حضور كاظم الساهر عبر "تويتر"، لكنّه عاد وحذف التغريدة بعد أقل من ساعة، الأمر الذي أدى إلى لغط كبير في الأوساط العراقية، لا سيما الرياضية.

ثمّ ظهر العيداني في مقطع مصور من مكتبه، وقال فيه إنّ "حضور الفنانة رحمة رياض أحمد مؤكّد، لكن حضور القيصر كاظم الساهر غير محسوم بشكل رسمي حتى الآن".

وتساءل الجمهور العراقي عن تخبّط التعليقات من الجهات الرسمية، لا سيما وأن التأكيدات جاءت عبر العيداني، وكذلك من خلال الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي أعلن عبر "فيسبوك" أنّ "الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض أحمد سيحييان حفل افتتاح بطولة الخليج النسخة الـ 25 التي تستضيفها البصرة للفترة من 6 إلى 19 يناير/كانون الثاني الحالي".



لكن الاتحاد حذف المنشور أيضا من الصفحة بعدها بساعتين.

وممّا زاد من الغموض حول مشاركة الساهر، ظهوره في تصريح مصور حول "خليجي 25" يقول فيه: "كأس الخليج تعني لي الكثير.



فرصة رائعة أن يجتمع الإخوة والأحبة في مدينة الحب بصرتنا الجميلة والرائعة.



فرصة رائعة لهم أن يستمتعوا هناك".



وتابع: "إن شاء الله ننجمع في العراق وبغداد"، من دون أن يوضح حقيقة مشاركته في حفل الافتتاح.

من جهته، قال عضو رابطة مشجعي العراق، عباس العسكري، إنّ "العراقيين ينتظرون حضور كاظم الساهر، لكن الأخير ربما يتخوف من المشاكل الأمنية، لكن هناك تعهدات حقيقية وصلت للقيصر بشأن حمايته وتأمين وصوله إلى حين مغادرته".

وأضاف العسكري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المفاوض العراقي، وتحديداً اللجان المختصة في وزارة الشباب والرياضة والمجلس المحلي في البصرة، ضعيف، ولا يعرف أبجديات الإقناع، لذلك فإن الساهر متردد في الحضور".

وأكّد أنّ "موقف رحمة رياض أحمد معروف، وكانت قد شاركت في مهرجان بابل، العام الماضي، وهي تسعى إلى التواجد في كل المحافل".

من جهته، أشار المحلل الرياضي ياسر البياتي، إلى أنّ "حضور الساهر حفل افتتاح خليجي 25، يعني الكثير لهذه البطولة، ويمنحها الأضواء بشأن التغطيات العربية والأجنبية، وهو ما نحتاجه بالفعل في العراق".



وتابع: "الأوضاع الأمنية جيدة في البصرة، وليس هناك ما يهدد أمن كاظم الساهر، ونحن بانتظار قرار جريء منه لنشاهده في العراق".

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