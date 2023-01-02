2023/01/02 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن اطلاق العمل بالمنصة الالكترونية الخاصة بالتجارة الخارجية، فيما أشار الى ان احتياطيات العملة الصعبة بلغت أكثر من 99 مليار دولار.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يطلق العمل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتجارة الخارجية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يطلق العمل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتجارة الخارجية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يطلق العمل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتجارة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).