2023/01/02 | 15:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تراجع محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، عن تغريدة نشرها في وقت...

ظهرت المقالة انتقادات لمحافظ البصرة لحذفه تغريدة عن مشاركة الساهر بافتتاح الخليجي: لعب بمشاعر العراقيين أولاً على المسلة.

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