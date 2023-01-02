كتائب حزب الله: اتحاد محور المقاومة لمواجهة امريكا واسرائيل والسعودية

2023/01/02 | 15:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أصدرت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، الاثنين، بيانا استذكر فيه اغتيال...

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