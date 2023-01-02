السلطة الفلسطينية تهدد بالرد على أي عقوبات إسرائيلية

2023/01/02 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية سترد على أي عقوبات إسرائيلية بعد توجهها للمؤسسات الدولية، بخطوات مماثلة وبنفس القوة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن “إسرائيل لم تبلغ السلطة الفلسطينية رسمياً بأي إجراءات عقابية ضدها، وما جرى اقتصر على تسريبات إعلامية حتى الآن”.

وأضاف أن “فرض عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني وقيادته أمر متوقع وغير مستغرب من الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في إسرائيل”.

وأكد أن “أي إجراء ستتخذه الحكومة الإسرائيلية سيقابل بإجراءات فلسطينية بنفس القوة، ولن يبقي الجانب الفلسطيني الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة في ظل تنكر إسرائيل لهذه الاتفاقيات”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الحكومة الجديدة تدرس إقرار إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بسبب التوجه للمؤسسات الدولية، وذلك بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بعد أن صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

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