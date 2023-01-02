2023/01/02 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات ونتائج تحقيق..هل تطبق العدالة في الذكرى الثالثة لحادثة المطار؟ (فيديو)

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