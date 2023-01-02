روسيا تعاقب كييف وتقطع الكهرباء والتدفئة عن العاصمة

2023/01/02 | 15:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بانقطاع التيار الكهربائي والتدفئة في العاصمة الأوكرانية بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة.وكتب كليتشكو في صفحته على “تلغرام”، اليوم الاثنين: “تم إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة.وتقع في المدينة انقطاعات طارئة للتيار … Readmore

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