بثمانيةِ أضعاف سعرها.. الإطاحة بشخص يبيع بطاقات دخول خليجي (٢٥) في السوق السوداء

2023/01/02 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على أحد الأشخاص يقوم ببيع بطاقات دخول خليجي (٢٥) في السوق السوداء، بمحافظة البصرة.

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