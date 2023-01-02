بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للشهر الحالي:

2023/01/02 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت محافظة بغداد، الاثنين، تسعيرة أمبير المولدات الأهلية لشهر كانون الثاني الحالي.

وقالت المحافظة في بيان، "تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر كانون الثاني، للمولدات الأهلية والحكومية وفق ما يلي:

1- تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً (5000) دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية وبالإمكان إضافة 1000 دينار (فقط)، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.

2- تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً (7000) دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة 1000 دينار فقط، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.

3- يكون سعر الأمبير (10000) دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي 24 ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان اضافة 1000 أو 2000 دينار فقط، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.

4- لمسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلاءم مع وضعهم وتجهيز الطاقة الكهربائية لديهم، بشرط ان لا يتعدى السعر الذي تم تحديده.

5- الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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