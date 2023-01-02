بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للشهر الحالي:

حددت محافظة بغداد، الاثنين، تسعيرة أمبير المولدات الأهلية لشهر كانون الثاني الحالي.
وقالت المحافظة في بيان، "تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر كانون الثاني، للمولدات الأهلية والحكومية وفق ما يلي:
1- تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً (5000) دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية وبالإمكان إضافة 1000 دينار (فقط)، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.
2- تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً (7000) دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة 1000 دينار فقط، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.
3- يكون سعر الأمبير (10000) دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي 24 ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان اضافة 1000 أو 2000 دينار فقط، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.
4- لمسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلاءم مع وضعهم وتجهيز الطاقة الكهربائية لديهم، بشرط ان لا يتعدى السعر الذي تم تحديده.
5- الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
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