تحذير من هيئة السياحة للمواطنين (وثيقة)

2023/01/02 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، شركات السفر والسياحة كافة من إصدار تذاكر سفر غير صحيحة او قابله إلى الإلغاء، إثر استخدامها للحصول على الدولار.

وبينت الوزارة في كتاب وجهته إلى شركات السفر، أن "مواطنين يقومون بإصدار تذاكر سفر غير صحيحة أو قابله إلى الإلغاء لتسلم المبلغ المخصص للمسافر من الدولار"، مشيرة إلى أن "هذا نشاط يضر بالاقتصاد الوطني ويقوض من جهود البنك المركزي بضمان استقرار أسعار الصرف".

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