الادعاء العام يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية لمخالفته قانون مجلس النواب

2023/01/02 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه جهاز الادعاء العام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باتخاذ الاجراءات القانونية على ضوء كتاب موجه من النائبة سروة عبد الواحد الى الجهاز، بشأن مخالفة وزير الخارجية قانون مجلس النواب والامتناع عن اجابة استفسار نيابي بشأن الجوازات الدبلوماسية.

واظهرت وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إحالة جهاز الادعاء العام طلبا إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، صادر من النائبة سروة عبد الواحد لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد وزير الخارجية لمخالفته قانون مجلس النواب وتشكيلاته، بعد امتناعه عن الاجابة واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لغير مستحقيها، بحسب وصف عبد الواحد.

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