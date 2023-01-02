التربية تتعهد بطرح مشكلة محاضري واداريي بغداد 2020 بجلسة مجلس الوزراء

2023/01/02 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن عضو لجنة التربية النيابية، النائب محمود القيسي، اليوم الاثنين، تعهد وزارة التربية بطرح مخصصات محاضري واداريي بغداد 2020 بجلسة مجلس الوزراء.

وقال القيسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة التربية تعهدت بطرح موضوع محاضري وإداري بغداد 2020 في جلسة مجلس الوزراء غدًا الثلاثاء لإطلاق تخصيصاتهم المالية وإبرام العقود ".

والاربعاء الماضي، تظاهر المئات من محاضري واداريي بغداد 2020، امام وزارة المالية، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم اسوةً بأقرانهم في كافة المحافظات.

تحرير: أ.ف

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