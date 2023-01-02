2023/01/02 | 17:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهداره 23 مليار.. توقيف محافظ البصرة السابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/02 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاهداره 23 مليار.. توقيف محافظ البصرة السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاهداره 23 مليار.. توقيف محافظ البصرة السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).