مكتب السوداني يخاطب الداخلية لفك أزمة زحامات بغداد

2023/01/02 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية لتكثيف الجهود من اجل تخفيف الاختناقات المرورية في بغداد.

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