2023/01/02 | 17:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: مشتاق الربيعي بالحقبقة الانسان اغلى ما يملك اخلاقه وان فقدها فقد...

ظهرت المقالة انما الامم اخلاق أولاً على المسلة.

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