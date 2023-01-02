2023/01/02 | 17:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن وزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان، الاثنين 01/02/2023، أن الجولة...

ظهرت المقالة المفاوضات الإيرانية العراقية حول اغتيال قادة النصر ستعقد الأسبوع المقبل أولاً على المسلة.

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