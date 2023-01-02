روميلو لوكاكو يرشح تييري هنري لقيادة بلجيكا: إنّه المدرب المثالي

2023/01/02 | 17:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح روميلو لوكاكو، لاعب منتخب بلجيكا، الفرنسي تييري هنري لتدريب منتخب بلاده في المرحلة المقبلة، خلفاً للمستقيل روبيرتو مارتينيز.

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