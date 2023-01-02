السوداني يوجه بفتح الطرق الرئيسية المغلقة في بغداد

2023/01/02 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام القوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بمعالجة الاختناقات وفتح الطرق المغلقة الرئيسية في بغداد.

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