2023/01/02 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تستقدم محافظ البصرة السابق على خلفية هدر 23 مليار دينار المركز الخبري الوطني.

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