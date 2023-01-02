بغداد تعطل الدوام غداً في ديوانها والدوائر المرتبطة بها

2023/01/02 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت محافظة بغداد، تعطيل دوامها الرسمي والدوائر المرتبطة، بها ليوم غد الثلاثاء بمناسبة مرور الذكرى السنوية الثالثة، لإستشهاد #قادة_النصر.وذكر بيان للمحافظة، أن “محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غد الثلاثاء الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٣ ، بمناسبة هذه الذكرى الأليمة”.

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