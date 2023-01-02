2023/01/02 | 17:25 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بـ8 أضعاف سعرها.. إلقاء القبض على شخص يبيع بطاقات "خليجي 25" في السوق السوداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/02 | 17:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ8 أضعاف سعرها.. إلقاء القبض على شخص يبيع بطاقات "خليجي 25" في السوق السوداء) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ8 أضعاف سعرها.. إلقاء القبض على شخص يبيع بطاقات "خليجي 25" في السوق السوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).