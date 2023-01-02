محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

2023/01/02 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، تعطيل دوامها الرسمي والدوائر المرتبطة بها غدا الثلاثاء.

وذكر بيان للمحافظة، تلقته (بغداد اليوم) أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غد الثلاثاء الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٣ ، بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر الأليمة".

وفي الثالث من كانون الثاني 2022، اغتيل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وعدد من مرافقيهم،في مطار بغداد الدولي، بقصف صاروخي نفذته طائرة، فيما تبنى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب العملية.

وفي وقت سباق، أعلنت محافظات البصرة، وواسط، والمثنى، وديالى وبابل، وذي قار، والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي للمناسبة ذاتها.

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