2023/01/02 | 17:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم القبض على إرهابي، وضبط عبوات ناسفة بمناطق متفرقة من البلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن بيان للمديرية قوله: استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمين محكم في الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء، مشيراً إلى تسليم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تقبض على إرهابي وتضبط عبوات ناسفة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تقبض على إرهابي وتضبط عبوات ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).