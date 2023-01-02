2023/01/02 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يُرصد في سماء الوطن العربي، الإثنين، القمر الأحدب المتزايد قرب عنقود نجوم الثريا، الذي يعرف أيضاً باسم “الشقيقات السبع”.ويُشاهد كوكب المريخ بالقرب من عنقود نجوم الثريا في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.وذكرت الجمعية الفلكية بجدة عبر تويتر أن الثريا لن تكون مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث […]

ظهرت المقالة مشهد بديع..



القمر يقترن بعنقود نجوم الثريا الليلة أولاً على ايرث نيوز.

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