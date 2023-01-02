مؤسسة النبأ تعقد جلسة حوارية حول التحديات والفرص أمام الإعلام العراقي في 2023

2023/01/02 | 18:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة اجراء استطلاع مهني لتقييم عمل المؤسسات الإعلامية واعتماده في رسم الخطط.

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