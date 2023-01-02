شاهد بالفيديو.. رائد الشرقي: قوت الشعب العراقي يمر بخطر كبير بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار

2023/01/02 | 18:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hcAK8OkrE3U

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