ثلاث دول تستحوذ على 54% من صادرات النفط العراقي الشهر الماضي

2023/01/02 | 18:10 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدّر العراق الشهر الماضي، نحو 103 ملايين برميل نفط (فرانس برس)

أظهرت بيانات جديدة لوزارة النفط العراقية، أن الهند والصين وكوريا الجنوبية، استحوذت على نحو 54 % من صادرات نفط العراق في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفقا للبيانات فقد صدّر العراق الشهر الماضي، نحو 103 ملايين برميل نفط، بعائدات إجمالية تجاوزت 7 مليارات و600 مليون دولار.

وبلغ متوسط التصدير اليومي للعراق في الشهر الماضي، 2.8 مليون برميل، ووفقاً لإحصاءات نشرتها وكالة "الاقتصاد نيوز" المحلية، نقلاً عن بيانات الوزارة، فإن الهند تصدرت الدول المستوردة للخام العراقي، بواقع 23.4 مليون برميل، تليها الصين بواقع 21.5 مليون برميل، ثم كوريا الجنوبية بواقع 10.2 ملايين برميل.

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وضمت قائمة الدول المستوردة للنفط العراقي خلال الشهر الماضي، سنغافورة 6.4 ملايين برميل، وهولندا 3.7 ملايين برميل، وتركيا 3 ملايين برميل، واليونان 2.9 مليون برميل، ومصر 2 مليون برميل، والولايات المتحدة 2 مليون برميل، وإيطاليا 1.9 مليون برميل، ثم فرنسا بواقع مليون برميل.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت نحو 100.75 مليون برميل، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان نحو 2.25 مليون برميل"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 73.6 دولاراً".

ويصدر العراق النفط من وسط وجنوب العراق عبر موانئ الخليج، فيما يصدر النفط من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي.

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