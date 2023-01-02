2023/01/02 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني وجه مدير اعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، اليوم الاثنين، رسالتين في الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر.وقال العقابي في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/ انه”في مثل هذه الليلة ارتكبت جريمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في الذكرى الثالثة لقادة النصر..



العقابي يوجه عبر”المركز الخبري” رسالتين المركز الخبري الوطني.

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