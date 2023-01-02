انخفاض صادرات الغاز الروسي في 2022

2023/01/02 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت صادرات “غازبروم” الروسية من الغاز إلى خارج الدول السوفيتية السابقة بنسبة 45.5 بالمئة في 2022، بحسب نتائج أُعلنت الاثنين، بعد عام شهد هبوطا حادا في شحنات المحروقات الروسية إلى أوروبا […]

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