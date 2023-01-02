2023/01/02 | 18:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين 01/02/2023، عن توقيف محافظ البصرة السابق...

ظهرت المقالة محافظ البصرة السابق يهدر 23 مليار دينار: اعفى شركات اجنبية من الضرائب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة السابق يهدر 23 مليار دينار: اعفى شركات اجنبية من الضرائب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة السابق يهدر 23 مليار دينار: اعفى شركات اجنبية من الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).