المالية النيابية تتوقع وصول الموازنة للبرلمان الأسبوع المقبل

2023/01/02 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع عضو في اللجنة المالية النيابية، وصول مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 الى مجلس النواب الأسبوع المقبل.وقال معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” :”نتوقع وصول قانون الموازنة مع بداية الفصل التشريعي أي بعد أسبوع من الآن”.وأضاف “يفترض من الحكومة ان تضع الآن اللمسات الأخيرة ليتم إحالتها الى مجلس النواب أي تصل الى البرلمان التاسع من الشهر الحالي”.وكانت وزيرة المالية طيف سامي أعلنت في تصريح صحفي الجمعة الماضية عن عدم ارسال موازنة 2023 إلى مجلس الوزراء – حتى الآن- وان العمل جارٍ على إنجازها” مبينة ان “الموازنة العامة ستركز على القطاع الصحي ودعم الطبقات الهشة ورفع سقف رأس مال القروض للمشاريع الصغيرة”.وأوضحت سامي ان “سعر البرميل الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة يبلغ 65 دولاراً وقد يصل إلى 70 دولاراً” لافتتة الى ان “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية”.

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