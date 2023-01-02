السوداني يناقش في اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد مسوّدة قانون الموازنة العامة

2023/01/02 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد.

وجرى خلال الاجتماع ، بحسب بيان لمكتب السوداني “مناقشة مسوّدة قانون الموازنة العامة الاتحادية، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري”.

وناقش الاجتماع أيضاً “محاور الموازنة في تنفيذ الخطط الستراتيجية في الصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة وعموم الجوانب الخدمية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، كما بحث المحاور التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق فيها”.

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