السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة مسوّدة قانون الموازنة

2023/01/02 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشة مسودة قانون الموازنة.

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مسوّدة قانون الموازنة العامة الاتحادية، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري".

وتابع ان"الاجتماع ناقش أيضاً محاور الموازنة في تنفيذ الخطط الستراتيجية في الصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة وعموم الجوانب الخدمية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، كما بحث المحاور التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق فيها".

تحرير: شمس

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