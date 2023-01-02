2023/01/02 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد.

وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتب السوداني، "مناقشة مسوّدة قانون الموازنة العامة الاتحادية، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري".

وناقش الاجتماع أيضاً، "محاور الموازنة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية في الصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة وعموم الجوانب الخدمية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، كما بحث المحاور التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق فيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد اجتماعاً برئاسة السوداني لمناقشة الموازنة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد اجتماعاً برئاسة السوداني لمناقشة الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).