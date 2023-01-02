نادي النصر السعودي يكشف موعد حفل استقبال كريستيانو رونالدو

2023/01/02 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النصر السعودي، الإثنين، عن إقامة حفل استقبال للاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك.

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