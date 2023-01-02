نينوى تلتحق بالمحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غداً

2023/01/02 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انضمت محافظة نينوى الى المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء ليرتفع عدد المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي إلى 11 محافظة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى نجم الجبوري في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الثلاثاء بإستثناء الدوائر الخدمية والصحية".

وارتفع عدد المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى حادثة المطار و"استشهاد قادة النصر"، إلى 11 محافظة.

وسبق نينوى باعلان تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء كل من الانبار وبغداد وديالى، وبابل وذي قار والديوانية وواسط والمثنى والبصرة وكربلاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لـ(بغداد اليوم): إنه "حتى اللحظة لم يرد إلينا أي توجيه بشأن تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء".

وبين أن "ما يُعلن من تعطيل للدوام ببعض المحافظات هو من صلاحيات الحكومات المحلية".

وفي الثالث من كانون الثاني 2022، اغتيل المهندس، وسليماني وعدد من مرافقيهم، في مطار بغداد الدولي، بقصف صاروخي نفذته طائرة، فيما تبنى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب العملية.

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