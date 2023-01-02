توضيح من أمانة مجلس الوزراء بشأن تعطيل الدوام الثلاثاء في بغداد - عاجل

2023/01/02 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد لـ(بغداد اليوم): "حتى اللحظة لم يرد إلينا أي توجيه بشأن تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء".

وبين أن "ما يُعلن من تعطيل للدوام ببعض المحافظات هو من صلاحيات الحكومات المحلية".

وحتى لحظة كتابة الخبر، أعلنت 8 محافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الثلاثاء، لمناسبة ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وعدد من مرافقيهم.

وفي الثالث من كانون الثاني 2022، اغتيل المهندس، وسليماني وعدد من مرافقيهم، في مطار بغداد الدولي، بقصف صاروخي نفذته طائرة، فيما تبنى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب العملية.

والمحافظات التي قررت تعطيل الدوام غدا هي بغداد، والبصرة، وواسط، والمثنى، وديالى وبابل، وذي قار، والديوانية.

تحرير: غ.



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