2023/01/02 | 18:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _Do0My9h13I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالتزامن مع اغت يال سليماني والمهندس..السوادني يتجه لأمريكا لتحجيم نفوذ إيران|اخبار السادسة 2023/1/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالتزامن مع اغت يال سليماني والمهندس..السوادني يتجه لأمريكا لتحجيم نفوذ إيران|اخبار السادسة 2023/1/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).