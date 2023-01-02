2023/01/02 | 19:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الموارد المائية يشدد على أهمية تكثيف الجهود لإيصال المياه الخام لمحطات الإسالة في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/02 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد المائية يشدد على أهمية تكثيف الجهود لإيصال المياه الخام لمحطات الإسالة في البصرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد المائية يشدد على أهمية تكثيف الجهود لإيصال المياه الخام لمحطات الإسالة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).