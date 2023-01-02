2023/01/02 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يشكر وكيل الاستخبارات ويطلب منه أمراً هاماً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Zw3UPsUhzMM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يشكر وكيل الاستخبارات ويطلب منه أمراً هاماً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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