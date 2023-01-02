2023/01/02 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت هيئة السياحة، التابعة لوزارة الثقافة العراقية، اليوم الاثنين، شركات السفر والسياحة العاملة في البلاد، من منح تذاكر سفر مزيفة للمواطنين يكون غرضها استحصال الدولار.ووجهت الهيئة، بحسب وثيقة حصل عليها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



السياحة تُحذر بمنح تذاكر سفر “مزيفة” غرضها شراء الدولار المركز الخبري الوطني.

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