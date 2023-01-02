2023/01/02 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط حاوية دراجات نارية مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “إدارة منفذ ميناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاوية دراجات نارية مخالفة لضوابط الاستيراد بميناء ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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