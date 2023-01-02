توضيح من قانونية البرلمان بشأن تعديل قانون التقاعد: سيحتسب وفقًا لهذا الامر

2023/01/02 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت اللجنة القانونية النيابية اليوم الإثنين، توضيحا بخصوص تعديل قانون التقاعد.وذكر رئيس اللجنة محمد عنود في بيان تلقته ايرث نيوز ان “المقترح موجود في أروقة مجلس النواب لتعديل قانون التقاعد الموحد ويكون من خلال تعديل الفقرات المتعلقة بالسن واحتساب الرواتب التي تدفع للمتقاعدين”.وأضاف “نحن بانتظار النسخة المعدلة لقانون التقاعد الموحد من الحكومة […]

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