"الصمت خيانة".. الأمير هاري يكشف تفاصيل جديدة عن خلافاته مع العائلة المالكة البريطانية

2023/01/02 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال حوار أجراه مع أندرسون كوبر في برنامج "60 دقيقة"، تحدث الأمير هاري، دوق سا****، عن تفاصيل ما جرى في أروقة قصر باكنغهام وخلافاته مع العائلة المالكة البريطانية، قائلا إنه حاول القيام بذلك بشكل سري، لكن "في كل مرة حاول فيها فعل ذلك سرًا، كانت هناك إحاطات وتسريبات وتلفيق قصص كاذبة ضده وضد زوجته".

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