سومريات.. أول فرقة عراقية نسائية تقيم حفلها في بغداد

2023/01/02 | 19:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضم فرقة سومريات مختلف الأعمار والأجيال في صفوفها، حيث تبلغ أصغر عازفة ومغنية 11 عاما فقط، وهي الفرقة الأولى من نوعها التي تعزف وتغني عضواتها في الوقت ذاته.

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