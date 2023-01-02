نقابة الصيادلة تقدم

2023/01/02 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قدّم نقيب صيادلة العراق مصطفى الهيتي، الاثنين، حلا بشأن تحديد أسعار الأدوية، مشيراً إلى أن تسعيرة الدواء المتغيرة تعد مشكلة أمام الضمان الصحي.

وقال الهيتي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "النقابة كانت ماضية بمشروع التسعيرة لكن حركة صعود الدولار أدت إلى إيقاف العمل بالتسعيرة لأنها سلسلة شيء مرتبط بشيء".

وأضاف، أنه "آن الأوان للاتفاق على سعر ثابت لصرف الدولار فيما يخص الدواء"، مؤكداً، أن "ذلك هو الحل الوحيد لدى النقابة".

وتابع، "سنواجه نفس المشكلة أيضاً في الضمان الصحي إذا بقيت تسعيرة الدواء متغيرة"، مشددا على ضرورة "وجود استجابة بناءة على المتغيرات الموجودة".

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