العامري والحكيم يؤكدان أهمية تحديد الأولويات الحكومية للمرحلة الحالية

2023/01/02 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتفق رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على ضرورة ان تقوم الحكومة بتحديد الاولويات المطلوبة في هذه المرحلة.





وقال المكتب الاعلامي للعامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الاخير استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الإثنين رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم".

وبحسب البيان فأن "اللقاء حضره أعضاء من المكتبين السياسيين لكل من منظمة بدر وتيار الحكمة الوطني".

واضاف البيان ان "اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي، والتأكيد على ضرورة توحيد الموقف الوطني الداعم الحكومة لتتمكن من إنجاز برنامجها الوزاري بهدف النهوض بواقع البلاد".

وبحسب البيان، شدد الجانبان على أهمية تحديد الحكومة للأولويات المطلوبة في هذه المرحلة، والعمل على وضع الحلول الناجعة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا وتطمئن الشعب وتستجيب لتطلعاته".

تحرير: ع.أ

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