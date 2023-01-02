2023/01/02 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت صحة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، إكمالها جميع المتطلبات النهائية الصحية لخليجي 25، وتهيئ فرق داخل الملاعب تحسبا لأي إصابات.

وقال مدير عام الدائرة، عباس التميمي لـ(بغداد اليوم) إن "الدائرة وجهت بتهيئة أطباء اختصاص بالجملة العصبية والعلاج الطبيعي داخل الملاعب إضافة لنشر الإسعافات داخل الملاعب وخارجها".

وبين التميمي أن "هناك فرقا صحية ستتواجد بالفنادق ويتواجدون ببعض الغرف بشكل دائم في أثناء البطولة لغرض القيام بالإسعافات الأولية في حال حصول أي طارئ".

وسيحتضن العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه، يوم الجمعة المقبل في محافظة البصرة، بعد نسخة 1979، التي أُقيمت في بغداد.

وكان من المقرر أن يستضيف العراق بطولة "خليجي 23"، لكن سحبت بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم على الكرة العراقية آنذاك، وبعد رفع الحظر أصبح العراق جاهزًا لاستضافة البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة تهيئ مختصين بالجملة العصبية والعلاج الطبيعي في الملاعب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة تهيئ مختصين بالجملة العصبية والعلاج الطبيعي في الملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).